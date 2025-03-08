ФАС просят проверить завышенные цены на цветы к 8 Марта

«Дороже всего букеты стоят за один-два дня до праздника: к примеру, в Москве средняя цена может достигать 3635 рублей, а самые дешевые букеты можно купить в Перми за 1897 рублей. Такое значительное повышение цен заметно снижает доступность цветочной продукции для большинства граждан и наиболее ощутимо для молодежи, молодых семей, чьи бюджеты ограничены. Подобная ситуация противоречит целям государственной политики, направленной на поддержку семьи и молодежи», — говорится в документе.