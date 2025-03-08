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Cамые выгодные ставки по накопительным счетам в марте 2025 года

После февральского заседания Совета директоров Банка России, где приняли решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, многие российские банки начали вносить изменения в условия обслуживания накопительных счетов своих клиентов. Финансы Mail провели анализ актуальных предложений ведущих банков и подготовили обзор условий по накопительным продуктам в топ-5 организаций.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Сбербанк

Клиенты, которые открывают накопительный счет впервые, могут рассчитывать на доходность до 18% годовых с ежедневным начислением процентов на остаток. Для остальных пользователей действует ставка в размере 10% годовых.

Лимиты на пополнение: минимальный порог не установлен, максимальная сумма ограничена 10 млн рублей.

Возможность пополнения счета и снятия средств — без потери начисленных процентов.

Проценты рассчитываются ежедневно, выплачиваются ежемесячно. Если счет закрывается досрочно, то начисления за текущий месяц пересматриваются по базовой минимальной ставке — 0,01% годовых.

ВТБ

В первые три месяца клиенты ВТБ могут получить до 23% годовых по накопительному счету, если учесть бонусы за перевод зарплаты или пенсии на счет в банке, а также совершение покупок с использованием банковской карты. Начиная с четвертого месяца, ставка зависит от размера остатка и выполнения условий и варьируется от 17% до 11% годовых.

Минимальный порог пополнения счета составляет 1000 рублей, максимальная сумма — 30 млн рублей.

Операции пополнения и снятия — без снижения процента.

Процентные начисления могут производиться на ежедневный или минимальный остаток; выплата осуществляется ежемесячно.

Альфа-Банк

Альфа-Банк предлагает до 18% годовых с ежедневным начислением процентов на остаток и до 21% — с учетом минимального остатка. Эти повышенные ставки действуют в течение первых двух месяцев. После льготного периода базовая ставка снижается: для всех клиентов — до 4%, а для держателей продуктов банка, которые ежемесячно совершают покупки от 20 000 рублей с картой Альфа-Банка, — до 14%-11%.

Максимальная возможная сумма для пополнения составляет 1,5 млн рублей.

Пополнение и снятие средств с сохранением процентов — доступно.

Выплата процентов осуществляется в последний день месяца.

Т-Банк

Т-Банк предлагает получать 16% годовых по Накопительному счету для клиентов тарифов Private, Premium и пользователей подписки Pro. Для остальных пользователей ставка составляет 15% годовых.

Отсутствуют ограничения как на минимальную, так и на максимальную сумму пополнения счета.

Проценты сохраняются даже при пополнении или снятии средств в течение расчетного периода.

Начисление производится ежедневно, а выплата — в конце расчетного периода.

Газпромбанк

Новые клиенты Газпромбанка в первые два месяца получают доходность до 24% годовых по накопительным продуктам банка.

Пороговые ограничения для пополнения отсутствуют.

Предусмотрена возможность вывода и пополнения средств без потери процентов.

Проценты начисляются на минимальный остаток, а выплата происходит ежемесячно в последний день расчетного периода.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».