Cамые выгодные ставки по накопительным счетам в марте 2025 года

Сбербанк
Клиенты, которые открывают накопительный счет впервые, могут рассчитывать на доходность до 18% годовых с ежедневным начислением процентов на остаток. Для остальных пользователей действует ставка в размере 10% годовых.
Лимиты на пополнение: минимальный порог не установлен, максимальная сумма ограничена 10 млн рублей.
Возможность пополнения счета и снятия средств — без потери начисленных процентов.
Проценты рассчитываются ежедневно, выплачиваются ежемесячно. Если счет закрывается досрочно, то начисления за текущий месяц пересматриваются по базовой минимальной ставке — 0,01% годовых.
ВТБ
В первые три месяца клиенты ВТБ могут получить до 23% годовых по накопительному счету, если учесть бонусы за перевод зарплаты или пенсии на счет в банке, а также совершение покупок с использованием банковской карты. Начиная с четвертого месяца, ставка зависит от размера остатка и выполнения условий и варьируется от 17% до 11% годовых.
Минимальный порог пополнения счета составляет 1000 рублей, максимальная сумма — 30 млн рублей.
Операции пополнения и снятия — без снижения процента.
Процентные начисления могут производиться на ежедневный или минимальный остаток; выплата осуществляется ежемесячно.
Альфа-Банк
Альфа-Банк предлагает до 18% годовых с ежедневным начислением процентов на остаток и до 21% — с учетом минимального остатка. Эти повышенные ставки действуют в течение первых двух месяцев. После льготного периода базовая ставка снижается: для всех клиентов — до 4%, а для держателей продуктов банка, которые ежемесячно совершают покупки от 20 000 рублей с картой Альфа-Банка, — до 14%-11%.
Максимальная возможная сумма для пополнения составляет 1,5 млн рублей.
Пополнение и снятие средств с сохранением процентов — доступно.
Выплата процентов осуществляется в последний день месяца.
Т-Банк
Т-Банк предлагает получать 16% годовых по Накопительному счету для клиентов тарифов Private, Premium и пользователей подписки Pro. Для остальных пользователей ставка составляет 15% годовых.
Отсутствуют ограничения как на минимальную, так и на максимальную сумму пополнения счета.
Проценты сохраняются даже при пополнении или снятии средств в течение расчетного периода.
Начисление производится ежедневно, а выплата — в конце расчетного периода.
Газпромбанк
Новые клиенты Газпромбанка в первые два месяца получают доходность до 24% годовых по накопительным продуктам банка.
Пороговые ограничения для пополнения отсутствуют.
Предусмотрена возможность вывода и пополнения средств без потери процентов.
Проценты начисляются на минимальный остаток, а выплата происходит ежемесячно в последний день расчетного периода.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».