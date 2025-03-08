Cамые выгодные ставки по накопительным счетам в марте 2025 года

Альфа-Банк предлагает до 18% годовых с ежедневным начислением процентов на остаток и до 21% — с учетом минимального остатка. Эти повышенные ставки действуют в течение первых двух месяцев. После льготного периода базовая ставка снижается: для всех клиентов — до 4%, а для держателей продуктов банка, которые ежемесячно совершают покупки от 20 000 рублей с картой Альфа-Банка, — до 14%-11%.