Британия запретила ввозить скот из Венгрии и Словакии

Министерство сельского хозяйства Венгрии 7 марта уведомило Европейскую комиссию о регистрации вспышки ящура в округе Дьер-Мошон-Шопрон в Кисбайце недалеко от венгерско-словацкой границы в молочном хозяйстве. Россельхознадзор напомнил, что ящур может передаваться человеку от больных животных.