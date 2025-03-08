Британия запретила ввозить скот из Венгрии и Словакии

Об этом сообщает Politico.
Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании обосновывает запрет вспышкой ящура, зафиксированной в районе венгерско-словацкой границы.
«Великобритания усилила меры для предотвращения распространения ящура после подтвержденного случая в Венгрии», — сказано в сообщении.
Министерство сельского хозяйства Венгрии 7 марта уведомило Европейскую комиссию о регистрации вспышки ящура в округе Дьер-Мошон-Шопрон в Кисбайце недалеко от венгерско-словацкой границы в молочном хозяйстве. Россельхознадзор напомнил, что ящур может передаваться человеку от больных животных.
До этого последний случай ящура регистрировался на территории ЕС в 2011 году в Болгарии.