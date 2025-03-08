Бокальное мастерство: 8 Марта россияне отметят с отечественным игристым

Так, например, прошлый год сложился в пользу Краснодарского края: в регионе выпустили более 71 млн л вина (+30% к 2023 году). В Крыму без учета Севастополя производство игристых осталось на прежнем уровне — около 10 млн. Также хорошие результаты демонстрирует Дагестан: регион вырос в объеме более чем на 40% по сравнению с 2023 годом. Выпуск игристого производства в Санкт-Петербурге увеличился на 18,2%, до 20 млн л, а в Московской области практически с нулевых отметок подскочил до 7 млн л (+242% к 2023 году).