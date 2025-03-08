Аналитики назвали топ-20 привлекательных регионов для строительства жилья

Ранее, 5 февраля, сообщалось, что почти половина опрошенных россиян так или иначе связывает свои планы в 2025 году с решением квартирного вопроса. Так, каждый восьмой (12%) планирует начать копить и откладывать деньги на квартиру. В то же время 7% респондентов уже готовятся переехать в приобретенное жилье, а 14% планируют начать или завершить ремонт (14%). Об этом говорится в результатах исследования компании Level Group.