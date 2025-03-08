Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитик раскрыла главную особенность женского подхода к финансовому риску

В современном мире практически не осталось чисто мужских и женских профессий: мужчины могут работать воспитателями в детских садах, а женщины — управлять самолетами. Есть ли «женский взгляд» в такой профессии, как финансовый аналитик, Финансы Mail решили спросить у Наталии Пырьевой, ведущего аналитика «Цифра брокер».

Наталия Пырьева
ведущий аналитик «Цифра брокер»
Источник: РИА "Новости"

«Очень условно финансовую аналитику можно разделить на мужскую и женскую, где основным отличием будет большая консервативность в оценках и меньшая готовность к риску со стороны женщин», — отметила она.

В данном случае эксперт связывает это с, в том числе, статистикой по ипотечным выдачам, где доля женщин преобладает.

Более того, женщины берут жилищные кредиты на более длительные сроки, чем мужчины. То есть женщины более тщательно выстраивают долгосрочные модели и готовы к длинным инвестициям.

В прогнозировании всегда присутствует несколько сценариев, которые традиционно делятся на три подтипа — базовый, позитивный и негативный. Но на самом деле каждый подтип имеет свои разветвления. С течением времени, по мере реализации тех или иных событий прогнозы корректируются, одни сценарии сменяют другие.

«Я не делаю резких изменений в своих прогнозах при наступлении шоковых ситуаций (свыше 10% в ту или иную сторону по инструменту, например, прогнозу по рублю на конец года), внедряю новые вводные в свои сценарии и наблюдаю», — отметила Наталия Пырьева.

Зачастую после шока обстановка нормализуется и первоначальный прогноз остается верным.

То же самое в большинстве случае касается принятия решений в отношении позиций впортфеле — только резко негативная новость (как например, делистинг компании) вынуждает закрывать позицию в бумагах.

«При повышенной волатильности сохраняю спокойствие и не принимаю поспешных решений», — подытожила аналитик.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».