Аналитик раскрыла главную особенность женского подхода к финансовому риску

В прогнозировании всегда присутствует несколько сценариев, которые традиционно делятся на три подтипа — базовый, позитивный и негативный. Но на самом деле каждый подтип имеет свои разветвления. С течением времени, по мере реализации тех или иных событий прогнозы корректируются, одни сценарии сменяют другие.