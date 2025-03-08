Аналитик объяснил рекордный рост цен на золото и серебро в феврале

Эксперт добавил, что в краткосрочной перспективе цены на драгметаллы могут вновь перейти к росту. В настоящее время значимый уровень поддержки для цены на золото располагается на отметке 2800 долларов, для цены на серебро — в диапазоне 30−30,5 доллара за унцию. Если данные уровни будут преодолены и цены опустятся ниже, то можно будет говорить о продолжении движения вниз.