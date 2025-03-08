Аналитик объяснил рекордный рост цен на золото и серебро в феврале

«Мы считаем, что одна из ключевых причин — это первые действия администрации Трампа, в том числе угрозы повышения тарифов для Канады и Мексики, введение тарифов для Китая. Также выросла геополитическая напряженность. Трамп наложил дополнительные санкции на иранскую нефть. Иран, в свою очередь, заявил о возможности перекрытия Ормузского пролива», — рассказал он.
По словам эксперта, второй причиной является слабость американской валюты. Индекс доллара DXY приблизительно с середины января снижается, а это, в свою очередь, поддерживает цену на золото. Цена на серебро обычно следует «в фарватере» движения цены на золото.
Третьей возможной причиной удорожания драгметаллов аналитик назвал консолидацию на рынке криптовалют — биткоин в какой-то момент перестал расти, а в настоящее время перешел к снижению.
«Еще одним положительным фактором для цены на золото стало празднование китайского нового года, что увеличило спрос на металл, а также приток средств в ETF», — отметил Николай Дудченко.
Говоря о причинах снижения стоимости золота и серебра, аналитик подчеркнул, что ситуация с пошлинами отыграна, а нового витка эскалации на Ближнем Востоке пока не наблюдается. Кроме того, цены достаточно сильно отклонились от средних значений — коррекция напрашивалась уже давно.
Эксперт добавил, что в краткосрочной перспективе цены на драгметаллы могут вновь перейти к росту. В настоящее время значимый уровень поддержки для цены на золото располагается на отметке 2800 долларов, для цены на серебро — в диапазоне 30−30,5 доллара за унцию. Если данные уровни будут преодолены и цены опустятся ниже, то можно будет говорить о продолжении движения вниз.
«В долгосрочной перспективе мы умеренно оптимистичны и считаем, что цены на драгоценные металлы могут продолжить рост. Рост будет поддерживаться спросом на металлы как со стороны производства, так и со стороны инвесторов. Неопределенности на геополитическом горизонте никуда не ушли, а это означает, что аллокация в активы-защитники может сохраниться», — заключил Николай Дудченко.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».