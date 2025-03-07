«Зарубежнефть» ввела в эксплуатацию месторождение на Кубе

Кубинский проект «Зарубежнефти» под названием «Бока де Харуко» (БДХ) в январе 2025 года вышел из стадии опытно-промышленных работ (ОПР) и перешел на этап полноценной эксплуатации, сообщает Интерфакс.
На данном месторождении осуществляется добыча сверхвязкой и сверхтяжелой нефти (природного битума) из карбонатных пластов (пласт М), используя паротепловые технологии. За последние пять лет компания смогла увеличить годовой объем добычи в четыре раза при неизменном количестве добывающих скважин — их насчитывается семь.
«Технологические показатели БДХ достигли уровня лучших мировых проектов по разработке запасов битуминозной нефти. По итогам 2024 года удалось снизить паронефтяной фактор в три раза — с 10,3 до 3,6 тонн пара на тонну нефти (т/т). Применение технологии каталитического акватермолиза, разработанной “Зарубежнефтью”, привело к росту добычи на отдельных скважинах в 1,5 раза», — сообщается в статье журнала «Нефтяное хозяйство», основанной на материалах управления корпоративных коммуникаций «Зарубежнефти».
Геологоразведочные работы, проведенные компанией, позволили Кубе включить на государственный баланс 200 млн тонн геологических запасов и 700 млн тонн ресурсов.
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