«Зарубежнефть» ввела в эксплуатацию месторождение на Кубе

«Технологические показатели БДХ достигли уровня лучших мировых проектов по разработке запасов битуминозной нефти. По итогам 2024 года удалось снизить паронефтяной фактор в три раза — с 10,3 до 3,6 тонн пара на тонну нефти (т/т). Применение технологии каталитического акватермолиза, разработанной “Зарубежнефтью”, привело к росту добычи на отдельных скважинах в 1,5 раза», — сообщается в статье журнала «Нефтяное хозяйство», основанной на материалах управления корпоративных коммуникаций «Зарубежнефти».