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Задолженность компании Meta в России превышает 67 млн рублей

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Судебные приставы взыскивают с американской компании Meta (признана в РФ экстремистской), которой принадлежит Facebook («Фейсбук», запрещен в РФ), более 67,1 млн рублей задолженности, в том числе по иску экс-футболиста сборной РФ Дмитрия Хохлова. Это следует из материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: Reuters

Так, всего в отношении компании открыты пять исполнительных производств. Четыре из них касаются неуплаты Meta Platforms исполнительных сборов на сумму 1 190 000 рублей, один — взысканий имущественного характера на 65 918 453 рублей по иску бывшего футболиста сборной России Дмитрия Хохлова.

22 сентября 2021 года Хохлов подал в суд на Facebook из-за того, что модераторы соцсети часто отправляют его в бан на несколько суток по причине созвучности его фамилии с разговорным прозвищем украинцев. 18 октября Солнцевский районный суд Москвы взыскал с Facebook 65 млн 671 тыс. рублей в пользу бывшего футболиста.

Хохлов на протяжении игровой карьеры в разные годы выступал за московские ЦСКА, «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо», нидерландский ПСВ, а также испанский «Реал Сосьедад». В составе сборной России выступал с 1996 по 2005 год, сыграв на чемпионате Европы — 1996 и чемпионате мира — 2002. В составе национальной команды он принял участие в 53 матчах, забив шесть мячей.