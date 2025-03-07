Задолженность компании Meta в России превышает 67 млн рублей

Хохлов на протяжении игровой карьеры в разные годы выступал за московские ЦСКА, «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо», нидерландский ПСВ, а также испанский «Реал Сосьедад». В составе сборной России выступал с 1996 по 2005 год, сыграв на чемпионате Европы — 1996 и чемпионате мира — 2002. В составе национальной команды он принял участие в 53 матчах, забив шесть мячей.