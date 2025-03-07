Задолженность компании Meta в России превышает 67 млн рублей

Так, всего в отношении компании открыты пять исполнительных производств. Четыре из них касаются неуплаты Meta Platforms исполнительных сборов на сумму 1 190 000 рублей, один — взысканий имущественного характера на 65 918 453 рублей по иску бывшего футболиста сборной России Дмитрия Хохлова.
22 сентября 2021 года Хохлов подал в суд на Facebook из-за того, что модераторы соцсети часто отправляют его в бан на несколько суток по причине созвучности его фамилии с разговорным прозвищем украинцев. 18 октября Солнцевский районный суд Москвы взыскал с Facebook 65 млн 671 тыс. рублей в пользу бывшего футболиста.
Хохлов на протяжении игровой карьеры в разные годы выступал за московские ЦСКА, «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо», нидерландский ПСВ, а также испанский «Реал Сосьедад». В составе сборной России выступал с 1996 по 2005 год, сыграв на чемпионате Европы — 1996 и чемпионате мира — 2002. В составе национальной команды он принял участие в 53 матчах, забив шесть мячей.