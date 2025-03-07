В России снизили цены на шесть жизненно необходимых лекарств

Препарат «Эврензо» (МНН «Роксадустат») показан для лечения анемии у взрослых пациентов с хронической болезнью почек. Согласованные цены на него снижены в среднем на 33% от средней стоимости его реализации в 2024 году и в среднем на 13% от минимальной цены в референтных для России странах. Согласованная цена на лекарственный препарат «Тезспире» (МНН «Тезепелумаб») в 2,8 раза ниже минимальной цены в референтных для России странах и в 3,1 раза ниже средней стоимости его реализации в 2024 году. «Тезспире» применяется с другими противоастматическими препаратами для лечения тяжелой бронхиальной астмы у взрослых и подростков.