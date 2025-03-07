В Госдуме рассказали, кто может выйти на пенсию в 45 лет в РФ

В России спасатели имеют возможность выйти на пенсию уже в 45 лет, сообщила порталу NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она объяснила, что это становится возможным благодаря государственной пенсии по выслуге лет, предназначенной для отдельных категорий граждан, чья работа связана с условиями, отличающимися от нормальных.
«Страховую пенсию по старости при обычных условиях труда граждане начнут получать с 2028 года в 65 и 60 лет. Но ее можно будет получить досрочно, например спасателям, которые могут выйти на пенсию в 45 лет. Если условия отклоняются от нормальных, то можно предусмотреть и досрочный выход на пенсию. Досрочный выход на пенсию по старости предусмотрен, например, для граждан, имеющих длительный трудовой стаж, для мужчин это 42 года стажа, а для женщин — 37 лет стажа, но не ранее чем за два года до наступления общеустановленного пенсионного возраста», — пояснила депутат.
Также она обратила внимание на то, что досрочно выйти на пенсию имеют право многодетные матери, воспитавшие троих и более детей, а также один из родителей ребенка-инвалида, если выполняется требование по наличию страхового стажа. Парламентарий уточнила, что женщины с тремя детьми могут выйти на пенсию на три года раньше установленного возраста, а те, у кого пятеро детей, — в 50 лет.
«Страховую пенсию можно получить досрочно. Кому? Многодетным мамам. Например, женщина, родившая троих детей, воспитавшая их до восьмилетнего возраста, имеет право выйти на пенсию раньше на три года, женщина, воспитавшая четверых детей, — на четыре года, воспитавшая пятерых и более детей — в 50 лет», — отметила Бессараб. Она добавила, что один из родителей ребенка-инвалида, выполнивший требование по страховому стажу, также может выйти на пенсию раньше.
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