В Госдуме рассказали, кто может выйти на пенсию в 45 лет в РФ

«Страховую пенсию по старости при обычных условиях труда граждане начнут получать с 2028 года в 65 и 60 лет. Но ее можно будет получить досрочно, например спасателям, которые могут выйти на пенсию в 45 лет. Если условия отклоняются от нормальных, то можно предусмотреть и досрочный выход на пенсию. Досрочный выход на пенсию по старости предусмотрен, например, для граждан, имеющих длительный трудовой стаж, для мужчин это 42 года стажа, а для женщин — 37 лет стажа, но не ранее чем за два года до наступления общеустановленного пенсионного возраста», — пояснила депутат.