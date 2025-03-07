В ГД внесут проект об увеличении до 50 тыс. рублей пособия при рождении ребенка

«На сегодня, с учетом индексации с 1 февраля, размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет почти 27 тыс. рублей. При этом некоторые регионы вводят собственные доплаты: где-то это 30 тыс., где-то 3,5 тыс., а где-то дополнительных выплат нет вообще», — рассказал ТАСС Миронов. По мнению автора законопроекта, это создает неравные условия для семей, проживающих в разных регионах. «Получается, в одном регионе рожать выгоднее, чем в другом. А нам необходимо повышать рождаемость по всей России», — добавил он.