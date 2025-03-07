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В ГД внесут проект об увеличении до 50 тыс. рублей пособия при рождении ребенка

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Группа депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым внесет на рассмотрение Госдумы законопроект об увеличении до 50 тыс. рублей базового размера единовременного пособия при рождении ребенка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

Источник: Reuters

«Новым законопроектом СРЗП предлагается увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка до 50 тыс. рублей. Инициативу сегодня руководитель фракции “Справедливая Россия — За правду” Сергей Миронов совместно с коллегами вносит в Госдуму», — говорится в сообщении.

Законопроектом (есть в распоряжении ТАСС) предлагается внести изменения в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», увеличив размер единовременного пособия при рождении ребенка до 50 тыс. рублей. Согласно действующему закону, размер такого пособия без учета индексации составляет 8 тыс. рублей.

«На сегодня, с учетом индексации с 1 февраля, размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет почти 27 тыс. рублей. При этом некоторые регионы вводят собственные доплаты: где-то это 30 тыс., где-то 3,5 тыс., а где-то дополнительных выплат нет вообще», — рассказал ТАСС Миронов. По мнению автора законопроекта, это создает неравные условия для семей, проживающих в разных регионах. «Получается, в одном регионе рожать выгоднее, чем в другом. А нам необходимо повышать рождаемость по всей России», — добавил он.

Миронов отметил, что на реализацию инициативы потребуются дополнительные расходы бюджета в размере 30 млрд рублей. «Это не такие большие деньги, с учетом острейших демографических вызовов», — подчеркнул депутат.