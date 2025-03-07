В ГД рассказали, как защититься от мошеннических госпошлин и сборов

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция КПРФ), член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов рассказал ТАСС, как распознать и защититься от мифических госпошлин и сборов, которые требуют отплатить мошенники.
«Последнее время наблюдается засилье рассылок и звонков якобы от лица различных госорганов и госструктур (Росреестра, Инспекции труда
Примерно так же работают злоумышленники, которые звонят и представляются сотрудниками почты, курьерской службы или транспортной компании. За получение посылки из-за рубежа они по телефону требуют оплатить «официальный таможенный сбор», а за посылки по России — «транспортный сервисный сбор», указал парламентарий.
Если человек от посылки отказывается, то мошенники предлагают назвать код из смс, который якобы позволяет оформить отказ от посылки. «Это используется для смены пароля в личном кабинете на “Госуслугах”, а также для взлома любой другой учетной записи, в том числе мобильного приложения банка, личной электронной почты, различных личных кабинетов и аккаунтов, которые есть у гражданина или организации. Также мошенники используют многоступенчатые схемы обмана вплоть до того, что заставляют человека отправить документ себе на подпись в “Госключ”, — сообщил Гаврилов.
Госструктуры не запрашивают оплату пошлин через мессенджеры.
Почему схема «приема платежей» и несуществующих «госпошлин» срабатывает, и зачастую мошенники остаются безнаказанными? «Сейчас абсолютно на любом сайте — будь то сайт интернет-магазина или просто сайт-визитка, выполненный как простая продающая страница для товаров и услуг, можно создать платежный шлюз для проведения и обработки платежей. Если “госпошлину” предлагается оплатить по ссылке в соцсетях, то это может быть сделано и через платежные инструменты, которые имеются в самих соцсетях даже без перехода на другой сайт», — пояснил глава комитета.
Чтобы защититься от этих схем, важно уяснить, что государственные структуры не запрашивают оплату через мессенджеры, по телефону или по сомнительным ссылкам, напоминает Сергей Гаврилов. Вся информация о платежах находится на официальных сайтах ведомств и в личных кабинетах на госпорталах.
Если все-таки оплата банковской картой была проведена и деньги списаны, следует обязательно обратиться в банк для блокировки карт и переустановки банковского приложения. «Если взломан профиль в “Госуслугах” и изменен пароль, то нужно написать заявление в полицию, сделать это обязательно, даже если в вашей кредитной истории нет неизвестных вам заявок на кредит. Мошенники могут использовать ваши данные, если у них хоть на какое-то время будет доступ к учетной записи на “Госуслугах”. Поданное в полицию заявление поможет впоследствии доказать, например, что кредит или заем оформляли не вы, даже если потом доступ к учетной записи будет восстановлен», — указал Сергей Гаврилов.