В ГД рассказали, как защититься от мошеннических госпошлин и сборов

«Последнее время наблюдается засилье рассылок и звонков якобы от лица различных госорганов и госструктур (Росреестра, Инспекции труда и т. д. ) с требованиями об оплате госпошлин, несуществующих долгов по коммунальным и всевозможных обязательных платежей, налогов и сборов. Чаще всего требования высылают под видом официальных писем на почту или в мессенджер якобы от госструктур. Это выглядит как предупреждения и уведомления о намечающихся выездных проверках в связи с нарушениями землепользования, наличием долга по коммунальным платежам, признаками теневой занятости, если речь идет об организации, и другие письма с подозрениями и угрозами проверок. Злоумышленники предлагают оплатить так называемую госпошлину, долг или штраф через QR-код в письме, через ссылку в мессенджере, либо внести деньги через онлайн-кассу, зайдя на сайт», — пояснил депутат.