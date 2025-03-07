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В ГД рассказали, как защититься от мошеннических госпошлин и сборов

Чаще всего требования высылают под видом официальных писем на почту или в мессенджер якобы от госструктур, сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция КПРФ), член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов рассказал ТАСС, как распознать и защититься от мифических госпошлин и сборов, которые требуют отплатить мошенники.

«Последнее время наблюдается засилье рассылок и звонков якобы от лица различных госорганов и госструктур (Росреестра, Инспекции труда и т. д.) с требованиями об оплате госпошлин, несуществующих долгов по коммунальным и всевозможных обязательных платежей, налогов и сборов. Чаще всего требования высылают под видом официальных писем на почту или в мессенджер якобы от госструктур. Это выглядит как предупреждения и уведомления о намечающихся выездных проверках в связи с нарушениями землепользования, наличием долга по коммунальным платежам, признаками теневой занятости, если речь идет об организации, и другие письма с подозрениями и угрозами проверок. Злоумышленники предлагают оплатить так называемую госпошлину, долг или штраф через QR-код в письме, через ссылку в мессенджере, либо внести деньги через онлайн-кассу, зайдя на сайт», — пояснил депутат.

Примерно так же работают злоумышленники, которые звонят и представляются сотрудниками почты, курьерской службы или транспортной компании. За получение посылки из-за рубежа они по телефону требуют оплатить «официальный таможенный сбор», а за посылки по России — «транспортный сервисный сбор», указал парламентарий.

Если человек от посылки отказывается, то мошенники предлагают назвать код из смс, который якобы позволяет оформить отказ от посылки. «Это используется для смены пароля в личном кабинете на “Госуслугах”, а также для взлома любой другой учетной записи, в том числе мобильного приложения банка, личной электронной почты, различных личных кабинетов и аккаунтов, которые есть у гражданина или организации. Также мошенники используют многоступенчатые схемы обмана вплоть до того, что заставляют человека отправить документ себе на подпись в “Госключ”, — сообщил Гаврилов.

Госструктуры не запрашивают оплату пошлин через мессенджеры.

Почему схема «приема платежей» и несуществующих «госпошлин» срабатывает, и зачастую мошенники остаются безнаказанными? «Сейчас абсолютно на любом сайте — будь то сайт интернет-магазина или просто сайт-визитка, выполненный как простая продающая страница для товаров и услуг, можно создать платежный шлюз для проведения и обработки платежей. Если “госпошлину” предлагается оплатить по ссылке в соцсетях, то это может быть сделано и через платежные инструменты, которые имеются в самих соцсетях даже без перехода на другой сайт», — пояснил глава комитета.

Чтобы защититься от этих схем, важно уяснить, что государственные структуры не запрашивают оплату через мессенджеры, по телефону или по сомнительным ссылкам, напоминает Сергей Гаврилов. Вся информация о платежах находится на официальных сайтах ведомств и в личных кабинетах на госпорталах.

Если все-таки оплата банковской картой была проведена и деньги списаны, следует обязательно обратиться в банк для блокировки карт и переустановки банковского приложения. «Если взломан профиль в “Госуслугах” и изменен пароль, то нужно написать заявление в полицию, сделать это обязательно, даже если в вашей кредитной истории нет неизвестных вам заявок на кредит. Мошенники могут использовать ваши данные, если у них хоть на какое-то время будет доступ к учетной записи на “Госуслугах”. Поданное в полицию заявление поможет впоследствии доказать, например, что кредит или заем оформляли не вы, даже если потом доступ к учетной записи будет восстановлен», — указал Сергей Гаврилов.