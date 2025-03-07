В Airbus предупредили Европу о рисках от закупок американских вооружений

БЕРЛИН, 7 марта. /ТАСС/. Глава оборонного и космического подразделения европейского авиаконцерна Airbus Михаэль Шёлльхорн предостерег Европу от дальнейшего попадания в зависимость от США путем закупок американских вооружений.
«Если мы будем выделять больше средств на оборону и использовать их для закупок готовой продукции в США, мы усилим свою зависимость от других. Датчане, закупавшие американские самолеты F-35, недавно поняли, что это, возможно, не такая уж и хорошая идея на случай, если им придется защищать Гренландию (от попыток президента США Дональда Трампа взять остров под контроль Вашингтона — прим. ТАСС)», — заявил он в интервью германской газете Augsburger Allgemeine. По оценкам Шёлльхорна, европейскому военно-промышленному комплексу «нужна встряска», включая увеличение национальных оборонных бюджетов и укрепление сотрудничества стран в развитии обороноспособности региона.
6 марта саммит ЕС принял итоговый документ, предусматривающий план милитаризации Европы, который должен обеспечить Евросоюзу возможность автономной круговой обороны. Евросовет поручил Еврокомиссии найти источники финансирования военно-промышленного комплекса ЕС и поддержал переориентацию Европейского инвестиционного банка на финансирование военных проектов. Хотя в тексте подчеркивается, что запускаемая в Европе гонка вооружений будет полностью соответствовать целям Североатлантического альянса и осуществляться во взаимодействии с ним, это заявление стало первым за десятилетия европейским документом на военную тематику, в котором нет ни одного упоминания США.