В Airbus предупредили Европу о рисках от закупок американских вооружений

«Если мы будем выделять больше средств на оборону и использовать их для закупок готовой продукции в США, мы усилим свою зависимость от других. Датчане, закупавшие американские самолеты F-35, недавно поняли, что это, возможно, не такая уж и хорошая идея на случай, если им придется защищать Гренландию (от попыток президента США Дональда Трампа взять остров под контроль Вашингтона — прим. ТАСС)», — заявил он в интервью германской газете Augsburger Allgemeine. По оценкам Шёлльхорна, европейскому военно-промышленному комплексу «нужна встряска», включая увеличение национальных оборонных бюджетов и укрепление сотрудничества стран в развитии обороноспособности региона.