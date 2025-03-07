Торговая палата США предложила снять санкции с авиации и косметики

Третье — это снятие санкций с российских банков. По словам главы AmCham Russia, это нужно, чтобы решить проблему трансграничных платежей. «Это сразу снизит стоимость ведения бизнеса как для американских, так и для российских компаний и любых других. Из-за действующих ограничений стоимость ведения бизнеса возросла в несколько раз», — пояснил Эйджи. Под блокирующими санкциями США находятся все крупнейшие банки с российскими собственниками, кроме Россельхозбанка, который важен с точки зрения экспортных поставок российского продовольствия и продовольственной безопасности иностранных государств. По решению ЕС многие банки отключены и от международной системы финансовых сообщений SWIFT.