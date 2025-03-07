Топ-8 направлений для отдыха в России и за рубежом на 8 марта

«На время с захватом 8 Марта забронировано больше поездок, чем в прошлом году, несмотря на то, что дополнительных выходных не будет. В этом году наибольшим спросом пользуется Таиланд, в марте 2024-го первое место было у Египта. Стоит отметить, что Таиланд подорожал совсем немного, меньше, чем путешествия к Красному морю», — отмечает эксперт.