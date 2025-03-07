Топ-8 направлений для отдыха в России и за рубежом на 8 марта

Как рассказал директор по маркетингу компании Travelata Олег Козырев, исходя из спроса на путевки, российские туристы в большинстве своем хотят тепла и мечтают провести 8 марта на пляжах.
«На время с захватом 8 Марта забронировано больше поездок, чем в прошлом году, несмотря на то, что дополнительных выходных не будет. В этом году наибольшим спросом пользуется Таиланд, в марте 2024-го первое место было у Египта. Стоит отметить, что Таиланд подорожал совсем немного, меньше, чем путешествия к Красному морю», — отмечает эксперт.
По словам Козырева, доля Таиланда увеличилась с 20% до 26%, средний чек увеличился минимально, примерно на 3 тысячи рублей, и составил 266 тысяч рублей. Второе место по популярности в марте 2025 года занимает Египет, который годом ранее был лидером среди популярных направлений. Его доля, по данным специалиста, уменьшилась с 23% до 19%, а средний чек увеличился со 171 тысячи рублей до 199 тысяч.
«Третью строчку два года подряд занимают ОАЭ, их доля снизилась на один процент и сейчас составляет 17%. Средняя цена поездки снизилась с 256 тысяч до 242 тысяч рублей. На четвертом месте Турция, а Россия замыкает пятерку популярных направлений. У отечественных курортов 9%, средний чек в этом году составляет 74 тысячи рублей», — подчеркнул Козырев.
По оценкам специалиста по туризму, среди российских курортов наибольшей популярностью пользуются Адлер и Сочи-Центр, они набрали по 19% среди всех поездок по России, которые были забронированы через интернет-магазин туров Travelata.ru. Средний чек такого отдыха составляет 86 тысяч рублей за тур и 57 тысяч соответственно.
Немного менее популярен Санкт-Петербург с долей 17% и средней ценой тура 35 тысяч рублей на начало марта. Далее следует Имеретинский (15%), тут отдых обойдется в 54 тысячи рублей. В этом году среди популярных направлений появилась Калининградская область. Как отметил Козырев, в текущем году приоритеты отдыхающих немного сместились — в прошлом году в рейтинге не было Сочи-Центра, но были Кавминводы и Красная Поляна.
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