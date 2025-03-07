Суд продлил оператору «СП-2» сроки выплат долгов мелким кредиторам до 9 мая

Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток — 2», получила отсрочку по выплате долгов мелким кредиторам до 9 мая 2025 года. Соответствующее решение было принято судом швейцарского кантона Цуг.
Согласно материалам суда, срок для удовлетворения требований мелких кредиторов и предоставления платежных квитанций был продлен на 60 дней. Ранее суд уже продлил мораторий на банкротство Nord Stream 2 AG до 9 мая 2025 года, хотя он должен был истечь в январе. Компания обязалась выплатить долги мелким кредиторам до 9 марта, чтобы избежать банкротства.
Nord Stream 2 AG допустила, что для выполнения обязательств перед крупными инвесторами может потребоваться продажа газопровода или реструктуризация компании. Главный акционер и крупнейший кредитор проекта заявил о готовности предоставить средства для полного погашения долгов перед мелкими кредиторами, напрямую или через дочернюю компанию.
Ранее в Евросоюзе отреагировали на слухи о возможном возобновлении проекта «Северный поток» с участием Соединенных Штатов. Представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что этот газопровод не отвечает интересам ЕС. Она пояснила, что проект не помогает разнообразить источники энергии.