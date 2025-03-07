Суд продлил оператору «СП-2» сроки выплат долгов мелким кредиторам до 9 мая

Согласно материалам суда, срок для удовлетворения требований мелких кредиторов и предоставления платежных квитанций был продлен на 60 дней. Ранее суд уже продлил мораторий на банкротство Nord Stream 2 AG до 9 мая 2025 года, хотя он должен был истечь в январе. Компания обязалась выплатить долги мелким кредиторам до 9 марта, чтобы избежать банкротства.