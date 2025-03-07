Стоимость поездки на такси вечером 8 марта может вырасти на 10−20%

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. «Яндекс такси» прогнозирует рост стоимости на услуги вечером 7 и 8 марта на уровне 10−20%, при этом цена также будет зависеть также от погоды и числа водителей на линии. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса.
«В последние несколько лет чек поездки на такси в вечернее время 7 и 8 марта был выше примерно на 10−20%. Изменение среднего чека в весенние праздники зависит от ситуации с погодой, объема спроса и числа водителей на линии в месте заказа такси», — говорится в сообщении.
В частности, спрос на такси начинает заметно расти днем 7 марта: кто-то уезжает с работы пораньше или отправляется за город. Пик спроса приходится на вечер 7 марта, когда горожане едут докупать подарки в магазины и возвращаются с корпоративов. Спрос на такси в это время будет до 20% выше, чем в обычную пятницу, предупреждают в сервисе.
Вечером 8 марта число желающих совершить поездки на такси начнет расти с 17:00 и вечером будет на 15% выше, чем обычно в субботу. Увеличенный спрос на такси сохранится до позднего вечера 8 марта, добавляют в «Яндекс такси». Утреннего часа пик 8 марта не бывает, съездить за цветами или в магазин выгоднее всего до 10:00. Днем спрос на такси также будет умеренным, а цены зачастую без повышающего коэффициента.
«На фоне повышенного спроса цена в приложении по одному и тому же маршруту может меняться сильнее, так как из-за роста заказов будет оставаться все меньше свободных водителей в конкретном районе. Особенно заметно колебание цены будет в вечернее время в местах притяжения посетителей: у крупных торговых центров, популярных кафе, ресторанов», — отметили в «Яндекс такси».
Для автомобилистов альтернативной такси в часы повышенного спроса может стать каршеринг, так как его цена не растет по сравнению с обычным днем, добавили в сервисе. Если нужно доехать до друзей или уехать на дачу, можно взять пакетный тариф на несколько часов или дней. В среднем сутки аренды в Москве обойдутся в 3,2 тыс. рублей.