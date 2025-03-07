Стоимость поездки на такси вечером 8 марта может вырасти на 10−20%

Вечером 8 марта число желающих совершить поездки на такси начнет расти с 17:00 и вечером будет на 15% выше, чем обычно в субботу. Увеличенный спрос на такси сохранится до позднего вечера 8 марта, добавляют в «Яндекс такси». Утреннего часа пик 8 марта не бывает, съездить за цветами или в магазин выгоднее всего до 10:00. Днем спрос на такси также будет умеренным, а цены зачастую без повышающего коэффициента.