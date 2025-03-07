США введут пошлины на швартовку связанных с КНР судов

Кроме того, отмечает издание, Вашингтон хочет призвать своих союзников к аналогичным действиям.
Согласно документу, плату будут взимать с каждого судна, которое «входит в состав флота, где присутствуют суда, построенные в Китае или ходящие под китайским флагом», даже если сам корабль никакого отношения к Китаю не имеет.
Кроме того, проект включает в себя требование к союзникам США ввести аналогичные ограничения, иначе они могут «столкнуться с ответными мерами» Вашингтона.
Как поясняет Reuters, китайские верфи занимают доминирующее положение в судостроении с рыночной долей, превышающей 50%. Укрепление позиций китайских верфей происходило за счет сокращения доли производителей из Японии, Южной Кореи и самих США.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.