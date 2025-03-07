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США введут пошлины на швартовку связанных с КНР судов

Американские власти планируют взимать плату за швартовку в портах страны со всех судов в составе флотов, присутствуют суда под китайским флагом или произведенные в КНР, сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект исполнительного указа президента США Дональда Трампа.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Кроме того, отмечает издание, Вашингтон хочет призвать своих союзников к аналогичным действиям.

Согласно документу, плату будут взимать с каждого судна, которое «входит в состав флота, где присутствуют суда, построенные в Китае или ходящие под китайским флагом», даже если сам корабль никакого отношения к Китаю не имеет.

Кроме того, проект включает в себя требование к союзникам США ввести аналогичные ограничения, иначе они могут «столкнуться с ответными мерами» Вашингтона.

Как поясняет Reuters, китайские верфи занимают доминирующее положение в судостроении с рыночной долей, превышающей 50%. Укрепление позиций китайских верфей происходило за счет сокращения доли производителей из Японии, Южной Кореи и самих США.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.