Сняли с ручника: Германия решила занять полтриллиона евро

Есть и еще один способ провести закон. Для этого можно снова собрать старый парламент и проголосовать уже там. В его составе вес АдГ и «Левых» значительно ниже, так что системные партии смогут набрать необходимые им две трети голосов довольно легко, если договорятся между собой. Такой маневр хоть и полностью законен, но имеет проблемы с легитимностью. По сути, получается, что новая коалиция проигнорировала волю народа, а это может стать проблемой даже за несколько лет до новых федеральных выборов.