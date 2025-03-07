Сенатор в США считает, что резерв биткойнов поможет решить вопрос госдолга

7 марта Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткойнов и запаса цифровых активов США, в который войдут все другие криптотокены. Оба резерва будут формироваться за счет криптовалют, конфискованных у злоумышленников по решению суда. По оценкам куратора политики США в сфере искусственного интеллекта и криптовалют Дэвида Сакса, Соединенные Штаты владеют примерно 200 тыс. биткойнов ($17,7 млрд, но нынешнему курсу). В соответствии с указом Трамп поручил своей администрации провести учет всех цифровых активов, находящихся в распоряжении правительства.