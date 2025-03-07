Сенатор в США считает, что резерв биткойнов поможет решить вопрос госдолга

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Решение президента США Дональда Трампа создать стратегический резерв биткойнов поможет стране в будущем решить проблему государственного долга. Такое мнение выразила член Сената Конгресса США Синтия Ламмис (республиканка от штата Вайоминг).
«Президент Трамп пообещал возглавить администрацию, которая будет проводить самую благоприятную политику в отношении цифровых активов в истории. Сегодня он выполнил это обещание. Сделав биткойн стратегическим активом, президент Трамп наметил путь к решению проблемы нашего государственного долга и завоеванию Америкой позиции мирового лидера в области финансовых инноваций», — говорится в заявлении сенатора в X.
7 марта Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткойнов и запаса цифровых активов США, в который войдут все другие криптотокены. Оба резерва будут формироваться за счет криптовалют, конфискованных у злоумышленников по решению суда. По оценкам куратора политики США в сфере искусственного интеллекта и криптовалют Дэвида Сакса, Соединенные Штаты владеют примерно 200 тыс. биткойнов ($17,7 млрд, но нынешнему курсу). В соответствии с указом Трамп поручил своей администрации провести учет всех цифровых активов, находящихся в распоряжении правительства.
Государственный долг США превышает $36,5 трлн, что составляет свыше $107 тыс. на каждого жителя страны. Согласно прогнозам, американский госдолг в 2035 году увеличится до 118% от ВВП и продолжит расти.