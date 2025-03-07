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Денежная база в РФ снизилась на 160 млрд рублей

В узком определении объем денежной базы в РФ на 28 февраля составляет 18072,9 млрд рублей, по оценкам Банка России.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Объем денежной базы в России в узком определении снизился к 28 февраля и составил 18 072,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

Неделей ранее, на 21 февраля, данный показатель находился на уровне 18 232,9 млрд рублей, что отражает уменьшение денежной базы на 0,88% или 160,0 млрд рублей.

Под денежной базой в узком определении понимаются средства, выпущенные Центральным банком в качестве наличности (включая остаток в кассах кредитных организаций), а также обязательные резервы кредитных организаций в рублях, размещаемые на депозитах в Центральном банке.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».