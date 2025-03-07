Денежная база в РФ снизилась на 160 млрд рублей

Объем денежной базы в России в узком определении снизился к 28 февраля и составил 18 072,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
Неделей ранее, на 21 февраля, данный показатель находился на уровне 18 232,9 млрд рублей, что отражает уменьшение денежной базы на 0,88% или 160,0 млрд рублей.
Под денежной базой в узком определении понимаются средства, выпущенные Центральным банком в качестве наличности (включая остаток в кассах кредитных организаций), а также обязательные резервы кредитных организаций в рублях, размещаемые на депозитах в Центральном банке.
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