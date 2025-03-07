Рост госдолга Германии спровоцировал падение европейских облигаций

Негативные настроения распространились и на остальные европейские рынки. Инвесторы начали активно избавляться от государственных облигаций Италии, Франции и Великобритании, что привело к заметному росту доходностей на фоне роста рыночных опасений относительно долговой нагрузки и фискальной политики этих стран.