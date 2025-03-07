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Рост госдолга Германии спровоцировал падение европейских облигаций

Эксперты считают планы Берлина увеличить расходы для стимулирования экономики безопасными из-за низкого уровня долга, пишут «Ведомости».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

По сообщению «Ведомостей», европейские финансовые рынки столкнулись с существенными потрясениями 5—6 марта 2025 года после объявления властей Германии о масштабной программе инвестиций в оборону и инфраструктуру, оцениваемой в сотни миллиардов евро.

Ключевым событием стал беспрецедентный обвал немецких государственных облигаций, который аналитики сравнили с финансовым кризисом времен объединения Германии в 1989—1990 годах.

5 марта доходность 10-летних немецких бондов резко выросла на 30 базисных пунктов, достигнув отметки 2,93% — это рекордный уровень с октября 2023 года. Несмотря на некоторое снижение доходности на следующий день, 6 марта она осталась высокой — 2,88%.

Негативные настроения распространились и на остальные европейские рынки. Инвесторы начали активно избавляться от государственных облигаций Италии, Франции и Великобритании, что привело к заметному росту доходностей на фоне роста рыночных опасений относительно долговой нагрузки и фискальной политики этих стран.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».