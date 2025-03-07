Рост госдолга Германии спровоцировал падение европейских облигаций

По сообщению «Ведомостей», европейские финансовые рынки столкнулись с существенными потрясениями
Ключевым событием стал беспрецедентный обвал немецких государственных облигаций, который аналитики сравнили с финансовым кризисом времен объединения Германии в 1989—1990 годах.
5 марта доходность 10-летних немецких бондов резко выросла на 30 базисных пунктов, достигнув отметки 2,93% — это рекордный уровень с октября 2023 года. Несмотря на некоторое снижение доходности на следующий день, 6 марта она осталась высокой — 2,88%.
Негативные настроения распространились и на остальные европейские рынки. Инвесторы начали активно избавляться от государственных облигаций Италии, Франции и Великобритании, что привело к заметному росту доходностей на фоне роста рыночных опасений относительно долговой нагрузки и фискальной политики этих стран.
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