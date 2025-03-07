Reuters: США хотят отмены тарифов на автомобили в рамках торговой сделки с Индией

Во время своего визита в Соединенные Штаты министр торговли Индии Пиюш Гоял встретился с министром торговли США Говардом Лютником для проведения торговых переговоров. Вашингтон хочет, чтобы Нью-Дели отменил пошлины на импорт автомобилей в рамках предлагаемого торгового соглашения между двумя странами, однако индийская сторона не готова сразу пойти на такой шаг, хотя и рассматривает возможность дальнейшего снижения тарифов, сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники.