Reuters: США хотят отмены тарифов на автомобили в рамках торговой сделки с Индией

«США просят Индию снизить тарифы до нуля или до незначительного уровня в большинстве отраслей, кроме сельского хозяйства», — заявил в интервью агентству анонимный источник.
Пошлины на автомобили, ввозимые в Индию, достигают 110%, что, по мнению главы Tesla Илона Маска, является одним из самых высоких показателей в мире. Как сообщает Reuters, в прошлом году гигант электромобильной промышленности во второй раз отложил свои планы по выходу на индийский автомобильный рынок — третий в мире по величине.
Теперь Маск заручился поддержкой президента США Дональда Трампа, который неоднократно выступал против высоких тарифов в Индии и во вторник в обращении к Конгрессу пригрозил Дели ответными мерами, говорится в материале агентства.
Автомобильный рынок Индии, на котором продается 4 миллиона автомобилей в год, является одним из самых защищённых в мире, и местные производители, такие как Tata Motors and Mahindra & Mahindra, ранее неоднократно выступали против снижения тарифов, утверждая, что такой шаг приведёт к сокращению инвестиций в местное производство из-за удешевления импорта.
Ранее Индия снизила импортные пошлины почти на 30 наименований товаров, включая мотоциклы высокого класса, и заявила, что пересмотрит надбавки на автомобили класса люкс.
После встречи Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в прошлом месяце обе страны договорились урегулировать тарифные разногласия и к осени 2025 года проработать первый этап сделки, направленной на увеличение объема двусторонней торговли до 500 миллиардов долларов к 2030 году.
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