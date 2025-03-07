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Решение ОПЕК+ нарастить добычу связано с подготовкой к сезону пика спроса на топливо

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Решение ОПЕК+ нарастить добычу нефти с апреля связано в подготовкой к сезону повышенного спроса на нефтепродукты, а не с уровнем исполнения отдельных участников или с другими внешними факторами. Об этом журналистам сказал вице-премьер России Александр Новак.

Источник: Reuters

«У нас наступает весенний и летний повышенный спрос на нефтепродукты. Поэтому спрос будет расти и есть возможность [нарастить добычу]. Все-таки это были добровольные решения, а само сокращение носило срочный характер», — сказал Новак.

Он отметил, что возможность роста добычи нефти странами ОПЕК+ уже учитывалось рынком, поэтому это и не привело к существенной волатильности. «Цена не сильно волатильна», — добавил Новак. По его словам, Россия намерена на 100% выполнить сделку ОПЕК+ в марте, но возможны незначительные отклонения в ту или иную сторону.