Решение ОПЕК+ нарастить добычу связано с подготовкой к сезону пика спроса на топливо

Он отметил, что возможность роста добычи нефти странами ОПЕК+ уже учитывалось рынком, поэтому это и не привело к существенной волатильности. «Цена не сильно волатильна», — добавил Новак. По его словам, Россия намерена на 100% выполнить сделку ОПЕК+ в марте, но возможны незначительные отклонения в ту или иную сторону.