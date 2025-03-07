СМИ: «психодраматичные» переговоры о тарифах разочаровали Канаду и Мексику

После введения 25%-тных пошлин на товары из Канады и Мексики в начале этой недели президент Дональд Трамп в четверг объявил о предоставлении Мексике месячной отсрочки и об исключении для сектора автомобилестроения Северной Америки, которое также находится в разработке. В четверг, сразу после полудня по восточному времени, пошлины на товары из Канады остались в силе.