СМИ: «психодраматичные» переговоры о тарифах разочаровали Канаду и Мексику

После введения 25%-тных пошлин на товары из Канады и Мексики в начале этой недели президент Дональд Трамп в четверг объявил о предоставлении Мексике месячной отсрочки и об исключении для сектора автомобилестроения Северной Америки, которое также находится в разработке. В четверг, сразу после полудня по восточному времени, пошлины на товары из Канады остались в силе.
Это все равно, что «иметь дело с разгневанным партнером, и ты не знаешь, из-за чего он злится», — сказал в интервью Reuters один мексиканский чиновник на правах анонимности.
Министр иностранных дел Канады была еще откровеннее. «Мы не справимся с этим, очередная психодрама каждые 30 дней», — заявила Мелани Жоли ранее на этой неделе. «Проблема, с которой мы столкнулись, заключается в том, что неясно, чего хочет американский президент», — добавила она.
Министр торговли США Говард Лютник в интервью CNBC в четверг отверг идею о том, что он не знает, чего хочет Трамп, назвав ее «фейковыми новостями» и «глупостью».
Как сообщает Reuters со ссылкой на канадских и мексиканских официальных лиц, повестка переговоров остается неясной: иногда кажется, что они сосредоточены на фентаниле, иногда — на миграции, в то время как в некоторых случаях в центре внимания, по-видимому, был торговый дефицит.
«Причины, по которым США вводят тарифы, постоянно меняются», — сказал другой мексиканский чиновник. «Если мы не сможем определить проблему, мы не сможем найти решение,» — добавил он.
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