Прокачка нефти по КТК в марте будет снижена, но не критично для консорциума

«Нефтепрокачивающая станция остановлена, на ней идут работы по восстановлению разрушенных основных фондов. Запущена резервная линия в обход “Кропоткинской”. Частично объем прокачки будет меньше, но в целом это не критично для КТК», — сказал он. «По резервной нитке объем прокачки ниже, чем по КТК. Но они не так критичны, чтобы сильно влияло на снижение», — добавил он.
Новак при этом не увидел проблем в участии в ремонте иностранных акционеров КТК, куда входят в том числе структуры Chevron, ExxonMobil и Shell (через СП с «Роснефтью»). «В чем проблема? На самом деле же это международный консорциум. Иностранные акционеры в рамках своих возможностей, я думаю, конечно участвуют, в том числе чтобы оказать поддержку операторам», — отметил вице-премьер.