Прокачка нефти по КТК в марте будет снижена, но не критично для консорциума

«Нефтепрокачивающая станция остановлена, на ней идут работы по восстановлению разрушенных основных фондов. Запущена резервная линия в обход “Кропоткинской”. Частично объем прокачки будет меньше, но в целом это не критично для КТК», — сказал он. «По резервной нитке объем прокачки ниже, чем по КТК. Но они не так критичны, чтобы сильно влияло на снижение», — добавил он.