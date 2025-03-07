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Прокачка нефти по КТК в марте будет снижена, но не критично для консорциума

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Прокачка нефти по КТК сейчас снижена из-за обхода НПС «Кропоткинская», в марте также будет уменьшение поставок, но некритичное для консорциума. Об этом журналистам сообщил вице-премьер России Александр Новак.

Источник: РИА "Новости"

«Нефтепрокачивающая станция остановлена, на ней идут работы по восстановлению разрушенных основных фондов. Запущена резервная линия в обход “Кропоткинской”. Частично объем прокачки будет меньше, но в целом это не критично для КТК», — сказал он. «По резервной нитке объем прокачки ниже, чем по КТК. Но они не так критичны, чтобы сильно влияло на снижение», — добавил он.

Новак при этом не увидел проблем в участии в ремонте иностранных акционеров КТК, куда входят в том числе структуры Chevron, ExxonMobil и Shell (через СП с «Роснефтью»). «В чем проблема? На самом деле же это международный консорциум. Иностранные акционеры в рамках своих возможностей, я думаю, конечно участвуют, в том числе чтобы оказать поддержку операторам», — отметил вице-премьер.