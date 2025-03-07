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Правительство Бразилии обнулит налог на импорт кофе

Правительство президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы решило обнулить налоги на импорт таких продуктов, как мясо, кофе, сахар, кукуруза, оливковое масло и сардины. Об этом заявил 6 марта вице-президент Бразилии Жералду Алкмин.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

По его словам, эти меры направлены на снижение цен на продукты питания. Они вступят в силу со следующей недели.

«В числе обнародованных мер есть обнуление налоговой ставки на импорт некоторых продуктов, таких как мясо, кофе, сахар, кукуруза, оливковое масло и сардины», — приводит слова Жералду Алкмина Carta Capital.

По данным издания, бразильские власти, в том числе, рассматривает партнерство с оптовыми поставщиками, чтобы составить список готовящейся к выпуску продукции и представить его потребителям.

«Целью этих мер является повышение конкурентоспособности и снижение цен на внутреннем рынке», — подчеркнул секретарь по экономической политике Минфина Бразилии Гильерме Мелло.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.