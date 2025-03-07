Правительство Бразилии обнулит налог на импорт кофе

По его словам, эти меры направлены на снижение цен на продукты питания. Они вступят в силу со следующей недели.
«В числе обнародованных мер есть обнуление налоговой ставки на импорт некоторых продуктов, таких как мясо, кофе, сахар, кукуруза, оливковое масло и сардины», — приводит слова Жералду Алкмина Carta Capital.
По данным издания, бразильские власти, в том числе, рассматривает партнерство с оптовыми поставщиками, чтобы составить список готовящейся к выпуску продукции и представить его потребителям.
«Целью этих мер является повышение конкурентоспособности и снижение цен на внутреннем рынке», — подчеркнул секретарь по экономической политике Минфина Бразилии Гильерме Мелло.
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