Правительство Аргентины хочет указом разрешить себе подписать соглашение с МВФ

Правительство собирается издать указ о соглашении с МВФ, несмотря на то, что в 2021 году в стране был принят закон, согласно которому любая программа кредитования от международной организации должна быть одобрена путем внесения законопроекта в Конгресс. Конституция Аргентины позволяет президенту издавать чрезвычайные указы, вступающие в силу с момента их публикации, в обход парламента, однако они могут быть заблокированы судом, если он посчитает, что оснований для такого шага не было, или самим Конгрессом. В последнем случае против указа должны высказаться обе палаты парламента.