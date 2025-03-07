Правительство Аргентины хочет указом разрешить себе подписать соглашение с МВФ

«Как и обещал президент Хавьер Милей на открытии очередной парламентской сессии, будет издан и передан Конгрессу чрезвычайный указ для получения поддержки соглашения с МВФ», — говорится в тексте.
Правительство собирается издать указ о соглашении с МВФ, несмотря на то, что в 2021 году в стране был принят закон, согласно которому любая программа кредитования от международной организации должна быть одобрена путем внесения законопроекта в Конгресс. Конституция Аргентины позволяет президенту издавать чрезвычайные указы, вступающие в силу с момента их публикации, в обход парламента, однако они могут быть заблокированы судом, если он посчитает, что оснований для такого шага не было, или самим Конгрессом. В последнем случае против указа должны высказаться обе палаты парламента.
Как утверждает правительство, деньги, которые страна надеется получить по новой программе МВФ, планируется использовать для погашения долга казначейства перед Центробанком. По данным газеты La Nacion, о достижении соглашения с международной организацией может быть объявлено в апреле.
Закон о запрете заключения соглашений с МВФ без одобрения парламента был принят после того, как в 2018 году Аргентине был одобрен кредит на $57 млрд. На тот момент президент страны Маурисио Макри обратился к международной организации за помощью в связи с резким падением курса национальной валюты. Следующее правительство во главе с экс-президентом Альберто Фернандесом назвало этот долг преступным и несоразмерным возможностям страны и впоследствии согласовало рефинансирование задолженности в размере $44 млрд, которая не погашена до сих пор.