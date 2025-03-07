Посольства США занялись поиском яиц для американцев

Ситуация, которую президент Дональд Трамп уже назал «катастрофой», осложняется тем, что куриные яйца — не самый удобный экспортный продукт. Короткий срок годности и хрупкость усложняет их транспортировку и делает практически невозможным создание каких-то вменяемых запасов товара. Кроме того, санитарные и другие требования для трансграничной торговли животными сельскохозяйственными продуктами строже, чем требования к экспорту, например, зерна или сахара.