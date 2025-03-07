Paramount подала ходатайства против многомиллиардного иска Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Компания Paramount подала два ходатайства в суд Северного округа штата Техас, чтобы отклонить иск президента США Дональда Трампа на $20 млрд, поданный в связи с интервью с бывшим вице-президентом Камалой Харрис. Текст документов размещен на сайте суда.
Трамп подал иск против дочернего телеканала Paramount CBS News в октябре 2024 года из-за интервью Харрис в программе «60 минут». В иске утверждалось, что телеканал специально отредактировал программу таким образом, чтобы выставить Харрис в положительном свете в преддверии выборов президента страны. Трамп обвинил CBS News во вмешательстве в электоральный процесс «путем злонамеренного, обманчивого и существенного искажения новостей, рассчитанного на то, чтобы запутать, обмануть и ввести в заблуждение общественность и попытаться склонить чашу весов в пользу Демократической партии». Изначально президент требовал возместить ущерб в размере $10 млрд, но в феврале в иск были внесены изменения и сумма удвоилась.
«Дональд Трамп, его коллега-истец Ронни Джексон, чиновники, занимающие самые высокие посты в нашем правительстве, стремятся наказать новостную организацию за защищенные конституцией редакционные суждения, которые им не нравятся», — говорится в одном из поданных компанией Paramount ходатайств, в котором отмечается, что права телеканала защищены Первой поправкой к Конституции США.
В другом ходатайстве компания отмечает, в частности, что Трамп не может заявлять, что в результате введения в заблуждение аудитории программы CBS News ущерб был нанесен его личным коммерческим интересам.