Paramount подала ходатайства против многомиллиардного иска Трампа

Трамп подал иск против дочернего телеканала Paramount CBS News в октябре 2024 года из-за интервью Харрис в программе «60 минут». В иске утверждалось, что телеканал специально отредактировал программу таким образом, чтобы выставить Харрис в положительном свете в преддверии выборов президента страны. Трамп обвинил CBS News во вмешательстве в электоральный процесс «путем злонамеренного, обманчивого и существенного искажения новостей, рассчитанного на то, чтобы запутать, обмануть и ввести в заблуждение общественность и попытаться склонить чашу весов в пользу Демократической партии». Изначально президент требовал возместить ущерб в размере $10 млрд, но в феврале в иск были внесены изменения и сумма удвоилась.