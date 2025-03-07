Отпускные цены на муку в РФ за месяц снизились на 0,5%

Как отметили в министерстве, стабильная ценовая ситуация на рынке обусловлена в том числе высокими показателями производства. Так, в 2024 году выпуск муки составил 9,9 млн тонн, что на 103 тыс. тонн больше, чем годом ранее. В то время как хлеба и хлебобулочных изделий произведено в прошлом году 6,3 млн тонн — прирост составил 7,9 тыс. тонн.