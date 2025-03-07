Отпускные цены на муку в РФ за месяц снизились на 0,5%

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Отпускные цены на муку в России за последний месяц снизились на 0,5%, стоимость хлеба из пшеничной муки за этот же период продемонстрировала околонулевую динамику. Об этом журналистам сообщили в Минсельхозе.
«По данным на 5 марта, за последний месяц отпускные цены на муку в России снизились на 0,5%. В среднем мука у производителей сегодня стоит 26,7 рубля за килограмм. Стоимость хлеба из пшеничной муки за тот же период показала околонулевую динамику и составляет 69 ₽/кг», — говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, стабильная ценовая ситуация на рынке обусловлена в том числе высокими показателями производства. Так, в 2024 году выпуск муки составил 9,9 млн тонн, что на 103 тыс. тонн больше, чем годом ранее. В то время как хлеба и хлебобулочных изделий произведено в прошлом году 6,3 млн тонн — прирост составил 7,9 тыс. тонн.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что Минсельхоз РФ уведомил президента России Владимира Путина о высоких рисках роста цен на продовольственную пшеницу мукомольного качества из-за снижения ее производства в стране.
В Минсельхозе РФ журналистам сообщили, что валовый сбор зерновых, в том числе продовольственной пшеницы позволяет с большим запасом обеспечить потребности переработчиков. При этом министерство не исключает введения дополнительных нетарифных мер, если урожай зерна в 2025 году будет ниже прогнозируемого из-за погоды.