Банк России понизил официальный курс доллара

ак, курс доллара опустили с 89,5724 рубля до 89,1362 рубля. Курс юаня регулятор также понизил — до 12,2387рубля.
При этом, Банк России поднял официальный курс евро — с 96,5975 рубля до 96,8609 рубля.
Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
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