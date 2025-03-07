Обзор российского рынка на 7 марта

Тем не менее больших сомнений в платежеспособности Минфина у инвесторов нет. По данным Московской биржи, 5 марта был зафиксирован рекордный объем покупок ОФЗ на площадке, который составил 92,4 млрд. руб. Инвесторы совершали эти покупки, еще не располагая свежими данными по инфляции, которые в итоге оказались более позитивными. Интерес инвесторов к инструментам долгового рынка может свидетельствовать о скором развороте в направлении денежно кредитной политики Банка России, что положительно отразится также и на динамике котировок акций.