Обзор российского рынка на 7 марта

Рынок накануне. Настроения на фондовом рынке немного ослабли на торгах в четверг. Индекс МосБиржи снизился на 1,17% до 3207 п., индекс РТС — на 1,48% до 1125 п. Банк России установил курс доллара на пятницу на уровне 89,57 ₽ за один доллар по сравнению с 89,78 накануне. Регулятор укрепил курс рубля, несмотря на низкие уровни цен на нефть. Котировки Brent остаются ниже $70 за баррель, цены на золото снизились до $2914 за унцию.
Снижение индикаторов фондового рынка может быть обусловлено паузой в потоке положительных геополитических новостей. Инвесторы задумались о сроках возможной нормализации в геополитике. Лидеры стран Европы вчера на саммите в Брюсселе согласовали план по созданию оборонного фонда на 900 млрд. евро. Следующим ключевым событием может стать встреча официальных делегаций США и Украины, которая планируется на следующей неделе в Саудовской Аравии для обсуждения и финализации сырьевой сделки.
Новости, ожидания и торговые идеи. На фоне снижения нефтяных котировок и укрепления рубля, а также, как следствие, возможного увеличения дефицита бюджета, инвесторы сфокусировались на новостях о резервах Минфина. Минфин России сообщил что ликвидная часть ФНБ снизилась в феврале. На 1 марта ее объем составил 3,39 трлн рублей (или $38,7 млрд). Основной причиной переоценки стало укрепление рубля. Курсовая переоценка за февраль по остаткам средств на счетах в иностранной валюте и в золоте в Банке России составила отрицательные 304,2 млрд рублей.
Тем не менее больших сомнений в платежеспособности Минфина у инвесторов нет. По данным Московской биржи, 5 марта был зафиксирован рекордный объем покупок ОФЗ на площадке, который составил 92,4 млрд. руб. Инвесторы совершали эти покупки, еще не располагая свежими данными по инфляции, которые в итоге оказались более позитивными. Интерес инвесторов к инструментам долгового рынка может свидетельствовать о скором развороте в направлении денежно кредитной политики Банка России, что положительно отразится также и на динамике котировок акций.
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