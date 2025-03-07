Назван средний срок задержки ввода жилья в России

«По состоянию на январь 2025 года средний перенос планируемых сроков ввода в эксплуатацию строящихся объектов составляет четыре месяца, а с учетом объектов, строительство которых остановлено, — 6,9 месяца. По сравнению с январем 2024 года переносы по строящимся объектам уменьшились на 0,8 месяца, или на 17%, а по остановленным объектам — на 0,3 месяца, или на 4%», — подсчитали в ЕРЗ.
В Москве, по данным портала, средний перенос планируемых сроков ввода в эксплуатацию строящихся объектов такой же — четыре месяца.
Перенос фактического срока ввода, по статистике ЕРЗ, за последние 12 месяцев в среднем по стране составляет 6,5 месяца, что на 19% меньше относительно предыдущих 12 месяцев, а в Москве, наоборот, произошел двукратный прирост — с 4,2 до 8,6 месяца.
В ЕРЗ отмечают, что застройщики хотят как можно скорее раскрыть эскроу-счета, чтобы погасить кредиты и снизить финансовую нагрузку, связанную с высокими процентными ставками. Поэтому за последние 12 месяцев доля своевременно и досрочно сданного жилья составляла от 56% до 70%, а в среднем — 65%.
Как пояснили аналитики портала, доля жилья, введенного с опозданием не более чем на месяц, составила 5%, от одного до трех месяцев — почти 7%, до полугода — также около 7%, до года — 5%. Еще 11% первички сдали с опозданием более чем на год, отметили в ЕРЗ.
Что касается регионов, то максимальный средний перенос планируемых сроков ввода в эксплуатацию строящихся объектов зафиксирован в Ингушетии (39,3 месяца), Омской области (22,2 месяца) и Вологодской области (20,1 месяца), Минимальный — всего 0,1 месяца — в Камчатском крае, Кировской и Новгородской областях.
Кроме того, в ЕРЗ подсчитали, что такие компании, как ПИК, «Самолет» и ЛСР, являющиеся одними из крупнейшими застройщиков в стране, в среднем задерживали ввод жилья на 0,3 месяца, 1,3 месяца и 0,8 месяца соответственно.
В среднем, по данным портала, срок возведения многоквартирного дома от выдачи разрешения на строительство до ввода в эксплуатацию составил 44,3 месяца.