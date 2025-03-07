Назван средний срок задержки ввода жилья в России

Как пояснили аналитики портала, доля жилья, введенного с опозданием не более чем на месяц, составила 5%, от одного до трех месяцев — почти 7%, до полугода — также около 7%, до года — 5%. Еще 11% первички сдали с опозданием более чем на год, отметили в ЕРЗ.