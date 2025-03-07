Молдавия стала членом Единой зоны платежей в евро

«Присоединение к SEPA — исторический момент и явное доказательство, что Молдавия готова соответствовать самым высоким европейским финансовым стандартам», — говорится в сообщении на сайте Национального банка республики. В нем отмечено, что этот шаг обеспечит как гражданам, так и юридическим лицам доступ к быстрой, безопасной системе платежей по более низкой цене. В частности, это поможет снизить затраты для сотен тысяч молдавских трудовых мигрантов, которые выехали на заработки в страны ЕС.