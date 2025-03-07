Минсельхоз не исключил нетарифных мер при низком урожае зерна в 2025 году

Там же отметили, что отпускные цены на пшеницу 3 класса в настоящее время стабильны. По данным на 5 марта, в среднем они составляют 14,7 тыс. руб. за тонну, что ниже предельных установленных уровней максимальных цен, при достижении которых проводятся государственные товарные интервенции на рынке зерна. В то же время стоимость пшеничной муки у производителей за последний месяц снизилась на 0,5%, до 26,7 ₽ за кг, рассказали в Минсельхозе.