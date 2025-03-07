Каким будет курс рубля 10 марта 2025 года: прогноз эксперта

Рубль в конце недели приободрился и совершил небольшую контратаку на инвалюты: юань на Мосбирже сегодня тяготел к 12, доллар отступал ниже 89. Позитивные сигналы в геополитике благоприятны в целом для рублевых активов, поэтому мы увидели в пятницу одновременный рост акций, и рубля. Некоторую поддержку рубль мог получить и от увеличения с 7 марта ежедневных чистых продаж иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Кроме того, индекс доллара (DXY) продолжает спуск — за неделю показатель, отражающий силу доллара, упал со 107 п. к 103,5 п., где индекс не был с осени прошлого года. В свою очередь давление на рубль может создавать постепенное восстановление импортных потоков после сезонного спада, эффекты от санкционных ограничений против сырьевого экспорта РФ и снижения нефтяных цен.