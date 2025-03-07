Каким будет курс рубля 10 марта 2025 года: прогноз эксперта

Настроения участников торгов остаются нестабильными — позитивные геополитические сигналы чередуются с негативными. Рубль перешел к умеренному укреплению. Этот импульс на валютном рынке и приближение выходных могли повлиять на сегодняшнюю динамику рынка. Из позитива отметим отскок в ценах на нефть, Brent вернулась выше $70 за баррель.
На внешнем контуре отметим неоднозначную макростатистику. По итогам января-февраля экспорт из Китая увеличился на 2,3%, а вот импорт упал на 8,4%, показав минимальные темпы с лета 2023 г. Оценка ВВП еврозоны за 4 кв. 2024 г. повышена до 1,2% г/г, предварительно ожидалось 0,9%. В США вышел отчет по рынку труда за февраль. Число занятых вне сельскохозяйственного сектора выросло на 151 тыс., не дотянув до прогнозных 160 тыс., а уровень безработицы неожиданно увеличился до 4,1%, хотя аналитики ждали ее сохранения на уровне 4%.
В начале будущей недели будет опубликована статистика по объему промышленного производства Германии за январь. На российском рынке в понедельник совет директоров Полюса обсудит дивиденды за 2024 г., Диасофт проведет повторное ГОСА, где также будет рассмотрен дивидендный вопрос.
Краткосрочно базовым драйвером для нашего рынка останется геополитика. Чувствительность инвесторов к новостному фону сохраняется высокой. Прогноз по индексу МосБиржи на 10 марта — 3150−3300 п.
Рубль в конце недели приободрился и совершил небольшую контратаку на инвалюты: юань на Мосбирже сегодня тяготел к 12, доллар отступал ниже 89. Позитивные сигналы в геополитике благоприятны в целом для рублевых активов, поэтому мы увидели в пятницу одновременный рост акций, и рубля. Некоторую поддержку рубль мог получить и от увеличения с 7 марта ежедневных чистых продаж иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Кроме того, индекс доллара (DXY) продолжает спуск — за неделю показатель, отражающий силу доллара, упал со 107 п. к 103,5 п., где индекс не был с осени прошлого года. В свою очередь давление на рубль может создавать постепенное восстановление импортных потоков после сезонного спада, эффекты от санкционных ограничений против сырьевого экспорта РФ и снижения нефтяных цен.
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