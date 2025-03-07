Курс биткоина отреагировал падением на указ о крипторезерве США

Согласно данным торгов, опубликованных на портале investing.com, курс биткоина в ночь 7 марта по московскому времени опустился с 90 978,9 доллара в 3:10 до 85 080,9 доллара в 3:50.
Позднее показатель восстановился. На 12:52 мск курс биткоина составлял 89 075,7 доллара.
Согласно указу Трампа, США перестанут продавать конфискованные биткоины и разработают стратегию их накопления, но без дополнительных расходов для налогоплательщиков. Ряд других криптовалют попадет в отдельный фонд, но государство не будет их докупать.
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