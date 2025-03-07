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Курс биткоина отреагировал падением на указ о крипторезерве США

Стоимость биткоина значительно снизилась после публикации указа президента США Дональда Трампа о создании национального резерва первой криптовалюты.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Согласно данным торгов, опубликованных на портале investing.com, курс биткоина в ночь 7 марта по московскому времени опустился с 90 978,9 доллара в 3:10 до 85 080,9 доллара в 3:50.

Позднее показатель восстановился. На 12:52 мск курс биткоина составлял 89 075,7 доллара.

Согласно указу Трампа, США перестанут продавать конфискованные биткоины и разработают стратегию их накопления, но без дополнительных расходов для налогоплательщиков. Ряд других криптовалют попадет в отдельный фонд, но государство не будет их докупать.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».