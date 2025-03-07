Китай договорился с Украиной о поставках продовольствия

По данным китайской таможни, товарооборот двух стран в минувшем году увеличился на 17,3 процента, до почти восьми миллиардов долларов. При этом импорт украинской продукции вырос на 6,4 процента, до 4,29 миллиарда, а экспорт китайской — на 33,1 процента, до 3,7 миллиарда.