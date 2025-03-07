Какие квартиры на вторичном рынке сложно продать в 2025 году

Успешная продажа объекта недвижимости на рынке вторичного жилья включает в себя качественную оценку его стоимости, грамотную подготовку к продаже, а также достижение его максимального соответствия ожиданиям потенциальных покупателей. Кроме того, продавцу важно знать и постараться минимизировать факторы, которые могут помешать совершению сделки.
Документальные нюансы
Большинство потенциальных покупателей опасаются приобретать объекты со сложной документальной историей. К ним относятся квартиры с обременением, жилье, перешедшее по наследству и находящееся в собственности менее трех лет, а также объекты с наличием долей у несовершеннолетних лиц и альтернативных сделок с большим числом участников.
Планировка и ремонт
Планировка квартиры также играет важную роль. Опасения у потенциальных покупателей вызывает наличие в квартире незаконной перепланировки, например, когда были переделаны несущие стены или перенесены мокрые зоны. Они не хотят в дальнейшем иметь проблемы с БТИ и риск отказа в ипотеке.
Кроме того, сейчас сложно продать большие объекты. Квартиры общей площадью 100 квадратных метров и больше интересуют немногих. Потенциальные покупатели ориентируются на компактные объекты и готовы платить прежде всего за полезную площадь и число комнат, а не только за само пространство. Они понимают, что большая площадь — это не только высокая стоимость объекта, но и ощутимые расходы на ремонт и дальнейшее содержание квартиры, особенно в старом жилом фонде.
Отметим, что отсутствие в продаваемой квартире ремонта является еще одним негативным фактором. Покупатели соглашаются на приобретение таких объектов только если цена действительно оправданна. Когда ремонт требует существенных вложений и при этом цена лишь немного дешевле квартир в лучшем состоянии, это отпугнет покупателей. Данный фактор особенно актуален для домов в старом фонде, где ремонт может обойтись дорого.
Вид дома и этаж
В текущих условиях основными покупателями вторичного жилья являются люди, имеющие на руках полную сумму, не нуждающиеся в заемных средствах и желающие спасти свои деньги от инфляции, инвестируя их в недвижимость. Их интересуют качественные квартиры. Поэтому они будут игнорировать наиболее проигрывающие в качестве объекты. В особенности это относится к старым панельным домам.
Кроме того, потенциальные покупатели обращают внимание на этаж. Как правило, сложнее всего продаются квартиры на первом и последнем этажах ввиду наличия риска протечек крыши, опасности затопления подвалов и иных особенностей, характерных для них.
Район и соседи
Немаловажную роль при выборе квартиры играет инфраструктура района, так как потенциальный покупатель хочет иметь в шаговой доступности метро и другие виды транспорта, медицинские учреждения, школу, детсад, супермаркеты, банки, парки, детские и спортивные площадки. Отсутствие перечисленных объектов рядом с домом с одновременным наличием промышленных объектов усложняет продажу квартиры.
Еще одним отталкивающим фактором является наличие шумных или асоциальных соседей в доме и подъезде, а также грязи и постоянного ремонта у других жильцов дома.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.