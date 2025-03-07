Какие квартиры на вторичном рынке сложно продать в 2025 году

Кроме того, сейчас сложно продать большие объекты. Квартиры общей площадью 100 квадратных метров и больше интересуют немногих. Потенциальные покупатели ориентируются на компактные объекты и готовы платить прежде всего за полезную площадь и число комнат, а не только за само пространство. Они понимают, что большая площадь — это не только высокая стоимость объекта, но и ощутимые расходы на ремонт и дальнейшее содержание квартиры, особенно в старом жилом фонде.