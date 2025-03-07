Россияне рассказали о причинах для повышения зарплаты

В рамках опроса респондентов спросили: «Как часто следует просить у работодателя повышения зарплаты?» Из ответов выяснилось, что 14% считают допустимым делать это раз в квартал, 8% — раз в два года, а 7% и вовсе придерживаются мнения, что такая просьба уместна лишь раз в три года. Наиболее популярным оказался вариант «раз в год», за который высказались 26% участников. Однако доля тех, кто уверен, что обсуждение зарплаты с руководством не входит в обязанности сотрудника, составила 45%, что подчеркивает существующую тенденцию избегания подобных тем на рабочем месте.