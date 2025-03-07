Россияне рассказали о причинах для повышения зарплаты

Согласно результатам исследования, проведенного логистическим оператором NC Logistic, почти половина россиян — 45% — не считают целесообразным просить повышения зарплаты по собственной инициативе, несмотря на изменения на рынке труда. О культурных особенностях, влияющих на такие убеждения, и о предпочтениях россиян в построении карьеры рассказала «Газете.Ru» HR-директор компании Ирина Пак.
В рамках опроса респондентов спросили: «Как часто следует просить у работодателя повышения зарплаты?» Из ответов выяснилось, что 14% считают допустимым делать это раз в квартал, 8% — раз в два года, а 7% и вовсе придерживаются мнения, что такая просьба уместна лишь раз в три года. Наиболее популярным оказался вариант «раз в год», за который высказались 26% участников. Однако доля тех, кто уверен, что обсуждение зарплаты с руководством не входит в обязанности сотрудника, составила 45%, что подчеркивает существующую тенденцию избегания подобных тем на рабочем месте.
По мнению экспертов NC Logistic, эти данные отражают традиционную структуру трудовых отношений, присущую российским компаниям. Здесь особую роль играет иерархическая модель, в рамках которой сотрудники предпочитают сохранять дистанцию с руководством, особенно в вопросе финансов.
«В нашей стране сохраняется консервативный взгляд на вопрос повышения заработной платы. Такая позиция — это не просто особенность характера, а отражение глубоко укоренившегося менталитета. Вместо того чтобы ждать инициативы от подчиненных, руководство должно само проявлять заботу о сотрудниках, в том числе в финансовых вопросах. Люди, получающие меньше, чем они заслуживают, теряют мотивацию, испытывают стресс, сталкиваются с выгоранием, что в итоге негативно влияет на их производительность и качество работы. Внедрение программ поддержки, создание условий для карьерного роста, индексация зарплаты — все это не только повышает лояльность сотрудников, но и способствует росту продуктивности», — отметила Пак.
Следующий этап исследования показал, как россияне планируют улучшить свое финансовое положение в ближайший год. Оказалось, что активные действия намерены предпринять лишь 15% опрошенных — они хотят попросить повышения зарплаты на текущем месте работы. Еще 36% собираются искать новое место с более выгодными условиями. Однако почти половина участников опроса (49%) заявили, что вполне довольны своей ситуацией и не планируют ничего менять.
Комментируя полученные результаты, HR-директор NC Logistic отметила, что россияне часто воспринимают смену работы как единственный способ ощутимо увеличить доход, но предостерегла от излишней поспешности:
«Треть россиян считают, что для ощутимого повышения дохода требуется сменить место работы. Подобная тактика далеко не всегда оправдана. Переход в другую компанию за незначительным увеличением зарплаты может обернуться стрессом, сложностями адаптации и риском не справиться с новыми обязанностями. В то же время в текущей компании, проявляя вовлеченность и инициативу, сотрудник может добиться признания и роста. Этот тезис подтвердили результаты опроса. Более 65% респондентов предпочитают стабильность и проявляют приверженность компании, в которой они работают, чтобы добиться признания и карьерного роста» — сообщила Пак.
Она считает, что с учетом российских реалий, стабильное и постепенное развитие внутри компании может оказаться более разумным решением, чем регулярные поиски очередного места работы.
«Следует отметить, что в условиях кадрового голода работодатели стали активнее использовать все доступные способы удержания персонала. Успешные компании всегда поддерживали и продолжают поддерживать своих сотрудников, предоставляя возможности для карьерного роста», — резюмировала Пак.
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