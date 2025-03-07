Индексы Мосбиржи и РТС на открытии основной сессии выросли на 0,72%

По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,72%, до 3 230,74 пункта, индекс РТС — на 0,72%, до 1 136,23 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов рос на 4,35 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 12,3165 рубля.