Индексы Мосбиржи и РТС на открытии основной сессии выросли на 0,72%

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале торговой сессии демонстрирует рост основных индексов. Юань также укрепляется к рублю, свидетельствуют данные Мосбиржи.
По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,72%, до 3 230,74 пункта, индекс РТС — на 0,72%, до 1 136,23 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов рос на 4,35 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 12,3165 рубля.
К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на отметке 3 224,59 пункта (+0,53%), индекс РТС составлял 1 134,07 пункта (+0,53%). В это же время курс юаня замедлил рост и торговался на уровне 12,3145 рубля (+4,15 копейки).
На открытии утренней торговой сессии индекс Мосбиржи (с дополнительным кодом IMOEX2) рос на 0,18% и находился на уровне 3 213,47 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск.
О валютных торгах
Московская биржа с 13 июня 2024 года приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США.
Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.