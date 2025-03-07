Илон Маск потерял $121 млрд с декабря 2024 года

Состояние Илона Маска сократилось за одни сутки на 8,8 млрд долларов из-за значительного падения акций Tesla. Об этом сообщает газета The Independent.
Стоимость акций компании снизилась после введения президентом США Дональдом Трампом новых тарифов на продукцию из Канады, откуда поставляются запчасти, а также повышения таможенных пошлин на товары из Китая, являющегося вторым по значимости рынком сбыта электромобилей Tesla. В декабре цена одной акции составляла 479 долларов, а в четверг после завершения торгов она упала до 261 доллара.
С декабря 2024 года его общее состояние уменьшилось на 121 млрд долларов. Однако, как отмечает издание, Маску предстоит потерять еще около 116 мрд долларов, чтобы лишиться статуса самого богатого человека в мире. Состояние его ближайшего соперника, генерального директора компании Meta* (признана экстремистской и запрещена в России) Марка Цукерберга, оценивается в 226,7 миллиарда долларов.
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