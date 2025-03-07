Илон Маск потерял $121 млрд с декабря 2024 года

Стоимость акций компании снизилась после введения президентом США Дональдом Трампом новых тарифов на продукцию из Канады, откуда поставляются запчасти, а также повышения таможенных пошлин на товары из Китая, являющегося вторым по значимости рынком сбыта электромобилей Tesla. В декабре цена одной акции составляла 479 долларов, а в четверг после завершения торгов она упала до 261 доллара.