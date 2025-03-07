Il Messaggero: DOGE Маска заблокировало кредитки офицерам базы США в Италии

На территории Италии расположено несколько американских баз под зонтиком НАТО: в Виченце, под Неаполем (южный центр командования альянса), под Пизой, база Сигонелла на острове Сицилия и в Авиано. Точное число служащих там американских военных не разглашается, но, по примерным подсчетам, их может быть от 12 до 18 тыс.