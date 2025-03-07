Il Messaggero: DOGE Маска заблокировало кредитки офицерам базы США в Италии

РИМ, 7 марта. /ТАСС/. Ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), курируемое предпринимателем Илоном Маском, распорядилось заблокировать не менее чем на месяц государственные кредитные карты офицерам и служащим американской военной авиабазы в Авиано в Италии. Как пишет газета Il Messaggero, причины такого шага не объяснялись, но, скорее всего, это произошло в рамках проверки деятельности базы и ее расходов.
Издание напомнило, что DOGE направило на американские базы в Италии электронное письмо с распоряжением дать подробный отчет о деятельности за последнюю неделю. В связи с вероятным сокращением финансирования баз за свое рабочее место опасаются итальянские сотрудники из числа обслуживающего персонала, сообщают местные профсоюзы. Как отметила газета, расходы на содержание базы, начиная с закупки компьютерной техники, материалов для ремонта и обслуживания автопарка и заканчивая мелкими бытовыми тратами, обеспечивали гарантированный доход местным торговцам.
На территории Италии расположено несколько американских баз под зонтиком НАТО: в Виченце, под Неаполем (южный центр командования альянса), под Пизой, база Сигонелла на острове Сицилия и в Авиано. Точное число служащих там американских военных не разглашается, но, по примерным подсчетам, их может быть от 12 до 18 тыс.
В Европе появились опасения, что новая администрация президента США Дональда Трампа сократит американский военный контингент в регионе. Пока сам американский лидер такие намерения не подтверждал.
Сразу после инаугурации Трампа 20 января DOGE приступило к масштабной проверке расходов государственного бюджета. По заявлениям Маска, курирующего деятельность департамента, служба рассчитывает сократить госрасходы Вашингтона на $2 трлн. Фактически с подачи Маска была временно остановлена деятельность Агентства США по международному развитию с целью его дальнейшей реорганизации и закрыты все его программы.