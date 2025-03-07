Глава ВТО призвала прислушаться к опасениям США на фоне ситуации с тарифами

ЖЕНЕВА, 7 марта. /ТАСС/. Странам — участницам Всемирной торговой организации (ВТО) следует прислушаться к опасениям США и сделать ставку на кооперацию, несмотря на непростую ситуацию в мировой торговле на фоне смены политики Вашингтона в отношении тарифов. Об этом заявила генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала, выступая в штаб-квартире организации в Женеве.
«Я думаю, нам нужно прислушаться к Соединенным Штатам и выслушать, что их беспокоит, — сказала она. — И спросить себя: “Как мы можем разрешить их беспокойство?” Когда 30 лет назад эта система [ВТО] создавалась, США снизили свои тарифы до довольно низкого уровня — порядка 2,5% — ради выгоды своего населения и всего мира. Теперь США говорят: “Нам это больше не подходит”. И я думаю, что нам нужно выслушать их опасения и сказать: “Окей, если вам это больше не подходит, это справедливо, но что мы можем сделать вместе с вами, чтобы попытаться изменить это?”.
Оконджо-Ивеала не согласилась с оценкой, что действия президента США Дональда Трампа привели к хаосу в системе ВТО и международной торговле. По ее мнению, речь идет не более, чем о cбое, который, тем не менее, представляет собой вызов для системы. В связи с этим она подчеркнула необходимость кооперации между США и другими странами — участницами ВТО на фоне изменения подхода Вашингтона к тарифам.
«Это принесет больше положительных результатов для США и для мира, чем использование подхода взаимного обмена ударами», — пояснила Оконджо-Ивеала. Она добавила, что именно в этом она пыталась убедить власти США в ходе своего недавнего визита в Вашингтон.
Президент США Дональд Трамп 1 февраля подписал указ о повышенных тарифах на товары из Канады, Китая и Мексики. Тарифы в размере 10% на импорт из КНР вступили в силу 4 февраля, а введение пошлин на канадскую и мексиканскую продукцию было отсрочено на месяц в связи с переговорами с руководством этих стран. 4 марта администрация США ввела таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики, а также подняла тарифы на товары из Китая с 10% до 20%. Канада ввела ответные тарифы.
5 марта США на один месяц приостановили действие пошлин в отношении автомобилей, ввозимых в страну в рамках соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой. Трамп принял это решение по запросу автомобилестроительных компаний General Motors, Ford и Stellantis.