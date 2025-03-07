Глава ВТО призвала прислушаться к опасениям США на фоне ситуации с тарифами

«Я думаю, нам нужно прислушаться к Соединенным Штатам и выслушать, что их беспокоит, — сказала она. — И спросить себя: “Как мы можем разрешить их беспокойство?” Когда 30 лет назад эта система [ВТО] создавалась, США снизили свои тарифы до довольно низкого уровня — порядка 2,5% — ради выгоды своего населения и всего мира. Теперь США говорят: “Нам это больше не подходит”. И я думаю, что нам нужно выслушать их опасения и сказать: “Окей, если вам это больше не подходит, это справедливо, но что мы можем сделать вместе с вами, чтобы попытаться изменить это?”.