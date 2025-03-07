ФАО: мировые цены на продовольствие почти на 8,2% выше, чем год назад

Продолжается рост индекса цен на зерновые ФАО, который вырос на 0,7% по сравнению с январем, но ниже на 1,1%, чем в феврале прошлого года. Рост экспортных цен на пшеницу связан с сокращением внутренних поставок в РФ, что ограничило объемы экспорта и привело к востребованности других поставщиков. «Это обуславливает давление на мировые цены», — поясняется в сообщении ФАО. Дополнительным фактором удорожания стали опасения по поводу неблагоприятных условий урожая в некоторых частях Европы, РФ и США.