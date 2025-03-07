Экономист назвал максимальный размер пособия по беременности и родам в 2026 году

Пособие по беременности и родам представляет собой страховую выплату, которая регулируется в рамках системы обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и материнства. Размер выплаты определяется исходя из среднего заработка за два предыдущих календарных года. Максимально возможная сумма пособия рассчитывается на базе максимального предела для начисления страховых взносов в течение двух календарных лет, предшествующих году наступления страхового случая.