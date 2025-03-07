Экономист назвал максимальный размер пособия по беременности и родам в 2026 году

Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2026 году достигнет 955,8 тыс. — 1,3 млн рублей, сообщил изданию «Газета.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.
«В 2024 году предельный размер базы для обложения страховыми взносами составил 2 225 000 рублей, а в 2025 году — 2 759 000 рублей. Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2026 году составит: при одноплодной беременности — 955 836 рублей, при одноплодной беременности с осложнениями — 1 065 074,40 рубля, при многоплодной беременности — 1 324 515,60 рубля», — отметил эксперт.
Пособие по беременности и родам представляет собой страховую выплату, которая регулируется в рамках системы обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и материнства. Размер выплаты определяется исходя из среднего заработка за два предыдущих календарных года. Максимально возможная сумма пособия рассчитывается на базе максимального предела для начисления страховых взносов в течение двух календарных лет, предшествующих году наступления страхового случая.
На итоговую сумму пособия также влияет тип беременности. Для одноплодной беременности оплачивается 140 дней, для одноплодной беременности с осложнениями — 156 дней, а при многоплодной беременности компенсация начисляется за 194 дня.
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