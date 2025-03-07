Экономист объяснила, как Трамп будет раскручивать торговую войну дальше

Следующими странами, против которых США могут ввести пошлины, окажутся Япония, Южная Корея и ЕС, прогнозирует эксперт.
«Трамп хочет перенести производства обратно в США, чтобы укрепить позиции штатов в мировой экономике и избавиться от зарубежных конкурентов на внутреннем рынке», — пояснила эксперт.
Дарья Соколан также не исключила, что Вашингтон увеличит пошлины против Мексики. Как подчеркнула экономист, Китай может поставлять свою продукцию на американские рынки именно через Мексику.
Говоря о том, как пошлины повлияют на американскую экономику, она отметила, что все зависит от готовности страны.
«В первую очередь, стоит ожидать повышения цен на потребительские товары. Сокращение импорта может привести к росту темпов инфляции, у американских компаний вырастут издержки. Более того, есть сомнения, хватит ли рабочей силы в США для увеличения внутреннего производства с учетом ужесточения миграционной политики», — рассказала Дарья Соколан.
Экономист добавила, что влияние пошлин на Россию в условиях санкций оценить сложно. При этом, российским производителям в условиях ограничений против Китая и возможных тарифов против ЕС будет проще конкурировать на рынках.
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