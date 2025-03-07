Экономист объяснила, как Трамп будет раскручивать торговую войну дальше

Администрация президента США Дональда Трампа 4 марта ввела пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также усилила ограничения против китайской продукции. Ответ на действия Вашингтона уже дали Пекин и Оттава. Чего ждать от нового витка торговой войны, объяснила Финансам Mail Дарья Соколан к.э.н., зам декана по международным отношениям экономического факультета РУДН.