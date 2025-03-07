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Экономист объяснила, как Трамп будет раскручивать торговую войну дальше

Администрация президента США Дональда Трампа 4 марта ввела пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также усилила ограничения против китайской продукции. Ответ на действия Вашингтона уже дали Пекин и Оттава. Чего ждать от нового витка торговой войны, объяснила Финансам Mail Дарья Соколан к.э.н., зам декана по международным отношениям экономического факультета РУДН.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Следующими странами, против которых США могут ввести пошлины, окажутся Япония, Южная Корея и ЕС, прогнозирует эксперт.

«Трамп хочет перенести производства обратно в США, чтобы укрепить позиции штатов в мировой экономике и избавиться от зарубежных конкурентов на внутреннем рынке», — пояснила эксперт.

Дарья Соколан также не исключила, что Вашингтон увеличит пошлины против Мексики. Как подчеркнула экономист, Китай может поставлять свою продукцию на американские рынки именно через Мексику.

Говоря о том, как пошлины повлияют на американскую экономику, она отметила, что все зависит от готовности страны.

«В первую очередь, стоит ожидать повышения цен на потребительские товары. Сокращение импорта может привести к росту темпов инфляции, у американских компаний вырастут издержки. Более того, есть сомнения, хватит ли рабочей силы в США для увеличения внутреннего производства с учетом ужесточения миграционной политики», — рассказала Дарья Соколан.

Экономист добавила, что влияние пошлин на Россию в условиях санкций оценить сложно. При этом, российским производителям в условиях ограничений против Китая и возможных тарифов против ЕС будет проще конкурировать на рынках.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».