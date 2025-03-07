Чистая прибыль «Совкомфлота» по МСФО за 2024 год составила 46,2 млрд рублей

«По результатам 2024 года компания заработала 46,2 млрд рублей скорректированной чистой прибыли по МСФО (или 19,46 рубля на акцию), что было обеспечено за счет портфеля долгосрочных контрактов на обслуживание индустриальных проектов и на конвенциональные морские перевозки энергоносителей, а также за счет положительных результатов работы танкерного флота на спотовом рынке», — говорится в сообщении.