Чистая прибыль «Совкомфлота» по МСФО за 2024 год составила 46,2 млрд рублей

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль «Совкомфлота» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2024 год снизилась на 44% по сравнению с предыдущим годом и составила 46,2 млрд рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.
«По результатам 2024 года компания заработала 46,2 млрд рублей скорректированной чистой прибыли по МСФО (или 19,46 рубля на акцию), что было обеспечено за счет портфеля долгосрочных контрактов на обслуживание индустриальных проектов и на конвенциональные морские перевозки энергоносителей, а также за счет положительных результатов работы танкерного флота на спотовом рынке», — говорится в сообщении.
Выручка компании в отчетном периоде составила $1,9 млрд. Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента достигла $1,5 млрд.
Как отметили в «Совкомфлоте», деятельность компании была подвержена влиянию геополитических факторов и «незаконно вводимых санкций со стороны недружественных стран». «Новые масштабные санкции со стороны министерства финансов США, введенные после отчетной даты, стали дополнительным ограничивающим фактором в работе компании», — добавили там, отметив, что компания продолжает системную работу по минимизации негативного влияния санкционных ограничений на свою деятельность.
«Рекомендации в отношении распределения прибыли и выплаты дивидендов по результатам 2024 года будут определяться советом директоров в рамках действующей дивидендной политики компании, принимая во внимание актуальное финансовое положение компании и руководствуясь принципом достаточности капитала для обеспечения стратегического развития компании,
О компании
Группа компаний «Совкомфлот» — крупнейшая судоходная компания России, лидер в области морской транспортировки нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, а также обслуживания морской добычи углеводородов. Компания специализируется на операциях в сложных климатических и ледовых условиях.